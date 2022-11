Regione Campania, nuovo concorso 2023: com’è strutturato

Il nuovo concorso indetto dalla Regione Campania procurerà 5mila posti di lavoro. Previsti prove scritte, orali e tre mesi di formazione

L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. La Regione ha indetto un nuovo concorso per il 2023, per assumere 5mila giovani a tempo indeterminato. La giunta regionale ha approvato ieri gli atti propedeutici a lanciare il nuovo bando, con la richiesta delle carenze di organico ai Comuni e agli altri enti pubblici. Le selezioni avverranno nel nuovo anno.

Ciò che trapela fin da ora è la composizione del concorso. Infatti, la partecipazione al bando della Regione Campania consta di una prova scritta, tre mesi di formazione professionale e una prova orale, prima dell’assunzione. Ad annunciarlo, è stato lo stesso governatore tramite un post su Facebook. Si tratta del secondo concorso in quattro anni bandito dalla Regione Campania, dopo quello del 2019 gestito dal Formez Ripam, che ha portato ad altre 3mila assunzioni.

“Abbiamo avviato nella giunta di ieri il secondo concorso della Regione Campania per assumere a tempo indeterminato altre migliaia di giovani. Lo chiuderemo in 9-12 mesi, entro la fine del 2023. In questi anni abbiamo dato lavoro stabile ad oltre 5mila giovani della regione. Alcune migliaia nelle aziende regionali a partire da Eav e Air, e altre migliaia mandati nei Comuni della Regione.” ha annunciato lo stesso De Luca.

“Abbiamo ora avviato le procedure per il censimento nei Comuni per verificare le esigenze occupazionali e anche in altri enti pubblici che si impegnano di dare occupazione stabile ai vincitori. Sarà una sola prova scritta, poi 3 mesi di formazione professionale per chi la supera, poi prova orale e assunzione a tempo indeterminato, contiamo di mandare a lavorare altri 5.000 giovani. Sollecito i Comuni che anno conti in ordine di segnalare le proprie esigenze. Il concorso sarà parametrato sulle esigenze da Comuni e Enti pubblici oltre che della Regione stessa.” ha poi concluso.