Registro delle Opposizioni: come iscriversi

Da oggi la possibilità di iscriversi al Registro delle Opposizioni è estesa anche alle utenze mobili: la guida per registrarsi

In vigore dal 2010 per i telefoni fissi, da oggi la possibilità di iscriversi al Registro delle Opposizioni, che pone un argine alle telefonate moleste degli operatori di telemarketing, è estesa anche ai numeri di cellulare.

Come fare? Sono quattro le modalità, tutte completamente gratuite, di aderire al Registro delle Opposizioni: scaricando e compilando il modulo raggiungibile sul sito registrodelleopposizioni.it, telefonando al Numero Verde 800.265.265 dall’utenza che si intende bloccare alla ricezione di telefonate commerciali, inviando il suddetto modulo a [email protected] o via raccomandata – con in allegato un documento di identità del richiedente – a “gestore del registro pubblico delle opposizioni – abbonati”, Ufficio Roma Nomentano – casella postale 7211 – 00162 Roma.

Quindici giorni dopo aver effettuato la richiesta, le società di telemarketing sono tenute ad eliminare dalla loro lista l’utenza neo-iscritta al Registro delle Opposizioni. In caso di violazioni, l’utente può fare segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità Giudiziaria, mentre la società di telemarketing coinvolta nell’illecito può vedersi spiccare una sanzione fino a 20 milioni di Euro o al 4% del fatturato annuale.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni, tuttavia, non riuscirà ad eradicare completamente il fenomeno del telemarketing selvaggio (secondo il Codacons un utente medio riceve almeno 5 telefonate a settimana): la normativa vigente, infatti, esclude gli operatori attivi dall’estero e la fitta selva di quelli che operano nell’illegalità, contro i quali il ministero dello Sviluppo Economico, l’Antitrust e il Garante per la Privacy, metteranno presto in campo strategie ad-hoc.