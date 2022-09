Regno Unito, la Regina Elisabetta muore a 96 anni

La Regina Elisabetta è morta oggi pomeriggio a 96 anni. L’annuncio è stato dato dalla Famiglia Reale. Il nuovo re sarà Carlo

Finisce un’era e un’epoca storica e lunghissima. L’unica donna che abbia mai regnato per due secoli (1900 e 2000) se n’è andata. La mitica Regina Elisabetta, sovrana del Regno Unito, si è spenta pacificamente, nel pomeriggio di oggi, alla veneranda età di novantasei anni. Le sue condizioni di salute erano improvvisamente peggiorate nella giornata di oggi, come aveva comunicato la stessa famiglia reale con un comunicato intorno all’ora di pranzo.

I medici erano preoccupati per la salute di sua Maestà, che è rimasta sotto supervisione medica fino alla fine. Il 73enne Carlo, che da tanto tempo aspetta il passaggio di consegne, sarà dunque il nuovo re insieme a sua moglie Camilla. Per la serata di oggi i due resteranno a Balmoral, mentre invece domani faranno ritorno a Londra. I quattro figli di Elisabetta, i nipoti e altri membri della famiglia sono arrivati rapidamente a Balmoral, il castello in Scozia dove la Regina stava trascorrendo, come d’abitudine, le vacanze.

Per l’occasione, anche la BBC ha interrotto le trasmissioni regolari, per lasciare spazio a un notiziario in diretta senza interruzioni. I conduttori erano tutti vestiti di nero, come previsto dal piano “London Bridge”, preparato in caso di morte della Regina. Intorno alle 19.35, ora italiana, è avvenuto l’annuncio ufficiale della morte della Regina.

Un periodo che, senza dubbio alcuno, sarà ricordato nella storia dell’Inghilterra come il più iconico e florido in modo assoluto.