La Vita Splendida, nuovo singolo di Tiziano Ferro: testo e significato

Si intitola “La Vita Splendida” l’atteso singolo inedito di Tiziano Ferro disponibile da oggi venerdì 9 Settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.

Il brano apre la strada al prossimo album in uscita l’11 Novembre che si intitolerà “Il Mondo è nostro” (Virgin Records/Universal Music Italia).

“La Vita Splendida” segna la collaborazione con due tra i più apprezzati artisti della scena italiana Brunori SAS e Dimartino, che firmano il brano con Tiziano per il suo ritorno alle scene.

“La Vita Splendida è un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni” racconta Tiziano Ferro che aggiunge: “durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite e questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l’Amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici.

Al centro di questa conversazione c’è ovviamente la Vita. Anche se passiamo attraverso strade tortuose e curve impegnative il bilancio finale è sicuramente ottimista, liberatorio”.

Tiziano, che ha appena festeggiato i 20 anni di carriera, pubblicherà il suo nuovo progetto discografico – l’ottavo album di inediti della sua carriera – a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro di studio “Accetto Miracoli” (3 dischi di Platino).

“Il Mondo è Nostro” conterrà 13 brani inediti ed è stato scritto da Tiziano Ferro e registrato a Los Angeles durante questi ultimi 3 anni. Sarà possibile preordinare l’album a partire dal 9 settembre su Amazon e dal 16 settembre in tutti gli altri store fisici e digitali.

Il calendario di Tiziano Ferro non si ferma al 2022 e sono già state rese note le date live del TZN 2023, tour organizzato da Live Nation. Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021 viene invece recuperato a Messina come da calendario originale 2020.

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. I biglietti per le nuove date sono in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com

Di seguito il nuovo calendario (per informazioni livenation.it):

7 giugno 2023 – Lignano Sabbiadoro – Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 – Torino – Stadio Olimpico

15 giugno 2023 – Milano – Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 – Milano – Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 – Milano – Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 – Firenze – Stadio Franchi

24 giugno 2023 – Roma – Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 – Roma – Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 – Bari – Stadio San Nicola

4 luglio 2023 – Messina – Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 – Ancona – Stadio Del Conero

11 luglio 2023 – Modena – Stadio Braglia

14 luglio 2023 – Padova – Stadio Euganeo

Testo – La Vita Splendida

—