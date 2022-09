Occhi grandi grandi di Francesca Michielin: testo e significato

Francesca Michielin segna un’inedita tappa che ci condurrà al suo nuovo progetto discografico con il singolo Occhi grandi grandi disponibile oggi venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy e già disponibile in presave e preadd.

Occhi grandi grandi è una canzone d’amore dall’attitudine rock, che inizia con un tipico riff dal sapore nu metal, seppur contaminato da quegli elementi elettronici che da sempre contraddistinguono lo stile inconfondibile dell’artista. Francesca è qui coautrice assieme a Davide Petrella e Stefano Tognini e coproduttrice del brano con Zef e E.D.D.

Il climax ascendente che caratterizza la melodia graffiante del singolo si mescola ad una voce quasi stropicciata, mai urlata, con cui la cantautrice esprime quella paura di sentirsi incapaci di comunicare, trattenuti, nonostante la voglia di sentire il cuore volare in alto: “Paracadute, vorrei saltare ma si spezza la voce a un passo da te” – fil rouge del brano, vissuto da Francesca con la stessa intensità con cui vive il rapporto con se stessa.

Occhi grandi grandi arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della nuova stagione del podcast Maschiacchi – Per cosa lottano le persone discriminate oggi?, ideato e condotto dalla cantautrice, che dopo aver debuttato con Alessandro Zan, torna oggi con un nuovo episodio che vede la partecipazione di Claudio Marchisio. I due progetti si aggiungono ai già svelati tasselli del nuovo capitolo con cui la cantautrice festeggia i dieci anni di carriera dalla vittoria sul palco di X Factor, dove la ritroviamo dal 15 settembre nella veste di conduttrice.

Naturale prosecuzione della nuova e inedita onda musicale, invece, sarà il tour bonsoir! – Michielin10 a teatro – dodici imperdibili date prodotte da Vivo Concerti in partenza il 25 febbraio 2023, giorno del suo compleanno, che la porteranno a calcare alcuni dei più storici e magici palchi d’Italia.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

bonsoir! – Michielin10 a teatro

LE DATE

Sabato 25 febbraio 2023 PORDENONE @ Auditorium Concordia

Domenica 26 febbraio 2023 TRENTO @ Auditorium Santa Chiara

Mercoledì 1 marzo 2023 ROMA @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Martedì 7 marzo 2023 FIRENZE @ Teatro Puccini

Sabato 11 marzo 2023 FERMO @ Teatro Dell’Aquila

Sabato 18 marzo 2023 MANTOVA @ Teatro Sociale

Martedì 20 marzo 2023 MILANO @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Giovedì 23 marzo 2023 TORINO @ Teatro Colosseo

Venerdì 31 marzo 2023 LECCE @ Teatro Politeama Greco

Mercoledì 5 aprile 2023 [email protected] Teatro Celebrazioni

Giovedì 13 aprile 2023 PALERMO @ Teatro Al Massimo

Venerdì 14 aprile 2023 CATANIA @ Teatro Ambasciatori

Testo – Occhi grandi grandi

—