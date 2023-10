Niente più smartphone nelle scuole del Regno Unito: favoriscono il bullismo

di Pasquale Capasso

REGNO UNITO BULLISMO – Niente più smartphone nelle scuole del Regno Unito: queste potrebbe essere una delle nuove importanti novità dell’esecutivo di Sunak. Ad annunciare questa importante novità è la sottosegretaria all’istruzione Gillian Keegan, che scrive su X:

“Sappiamo che i cellulari sono fonte di distrazione e di bullismo in classe Eppure, il 40% dei quattordicenni riferisce che le loro lezioni sono state interrotte dai telefoni“.

Non è chiaro quando questo nuovo regolamento – denominato Decisioni a lungo termine per un futuro migliore – entrerà in vigore. Stando a quanto riferisce il Guardian, però, avverrà molto presto.

Mai più smartphone nelle scuole del Regno Unito: una morsa al bullismo

Il premier Sunak ha commentato così la stretta sugli smartphone:

“Molte scuole hanno già fatto un lavoro straordinario vietando i telefoni cellulari. Ora stiamo modificando le linee guida in modo che altre scuole seguano il loro esempio“. Questa iniziativa da parte del governo britannico accoglie il consiglio delle Nazioni Unite; quest’ultime, infatti, hanno caldamente consigliato di disporre questo divieto proprio per migliorare l’apprendimento, ma anche e soprattutto per proteggere i più piccoli dal cyberbullismo.

L’Italia potrebbe essere tra i prossimi paesi a recepire questa raccomandazione. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva in passato già proposto di vietare l’uso dei cellulari durante le ore di lezione.

