Paestum, Sangiuliano esclude candidature per la Regione

di Antonio Jr. Orrico

Da Paestum per celebrare una riapertura molto importante. Dopo quattro anni di chiusura, infatti, il Museo Archeologico nazionale della città avrà un nuovo allestimento, la cui inaugurazione è prevista proprio per oggi. Per l’occasione, per celebrare la riapertura è arrivato in città anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Il titolare del Ministero, oltre a condurre la cerimonia, ne ha approfittato anche per rispondere ad alcune domande riguardanti la sua polemica a distanza con Vincenzo De Luca.

La querelle tra il ministro e il presidente della Regione Campania, infatti, sembra non essere finita qui. Da Paestum, però, Gennaro Sangiuliano smorza i toni, ed esclude qualsiasi possibilità di candidatura nei confronti della Regione.

“Io faccio il ministro e farò il ministro per dieci anni: in questi primi cinque anni del Governo Meloni più altri cinque anni del successivo Governo Meloni.” ha dichiarato Sangiuliano, a margine della cerimonia.

Dopo il messaggio chiaro nei confronti di De Luca, l’ex direttore del TG2 si è poi concentrato sul nuovo allestimento: “La cultura non va concentrata soltanto in alcuni luoghi iconici, come Venezia, Firenze, Napoli o Milano, come è giusto fare e proseguiremo anche li a lavorare tantissimo. La cultura deve essere un fatto diffuso in tutti i territori perché secondo me possiamo affermare l’esistenza di un diritto universale diffuso alla culture.“