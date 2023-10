Eclissi di Luna il 28 ottobre, visibile anche in Italia

di Giusy Curcio

Nasi all’insù per l’eclissi parziale di Luna, il 28 ottobre. Nella serata del 28 ottobre, un affascinante evento astronomico catturerà l’attenzione di osservatori in tutto il mondo, compresi gli appassionati di astronomia in Italia. In quella data, la Terra proietterà la sua ombra sulla Luna, oscurandone una piccola porzione della superficie. Questo emozionante fenomeno sarà visibile dall’Italia, offrendo uno spettacolo celeste unico.

L‘eclissi di penombra inizia alle 20:02 ora italiana, seguito dall’eclissi parziale. L’inizio dell’evento è previsto per le 21:36, quando l’ombra della Terra inizierà gradualmente a coprire una parte della Luna. L’oscuramento progressivo si protrarrà fino alle 22:53, quando l’ombra raggiungerà il suo punto finale. Il momento culminante dell’eclissi avverrà intorno alle 22:15, quando circa il 12% del disco lunare sarà oscurato dall’ombra del nostro pianeta. Infine, l’eclissi di penombra giunge alla sua conclusione alle 00:26 del 29 ottobre.

Il fenomeno sarà osservabile anche in gran parte dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia, ma nelle Americhe orientali sarà visibile solo durante il sorgere del satellite e in Australia occidentale durante il suo tramonto.

Il 14 ottobre, invece, ci sarà un altro spettacolo, sfortunatamente non visibile dall’Italia: eclissi anulare. In questo caso sarà il Sole ad essere parzialmente coperto dalla Luna.