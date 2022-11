Rinnovo Leao: le dichiarazioni del calciatore

Rafa Leao vive con il Milan forse il momento migliore della sua carriera di calciatore. Le ultime vicende legate al rinnovo dell’esterno d’attacco avevano aperto uno spiraglio che lasciava ben presagire i tifosi. Lo stesso portoghese, però, dal ritiro con la sua nazionale per i Mondiali in Qatar, ha lanciato segnali decisamente incoraggianti.

Le parole di Leao sul rinnovo

“Sono contento e orgoglioso”, risponde rapidamente all’uscita dello stadio dopo Portogallo-Uruguay. “Ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena arrivo. Per il Rinnovo abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva”.

Dalle parole di Leao traspare la sua grande voglia di rinnovo per continuare a disegnare calcio con i colori rossoneri. Ora non resta altro da fare se non incontrare la dirigenza e delineare i margini per mettere la parola fine su questa telenovela.