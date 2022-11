Cho Gue-sung, l’eroe caduto: chi è il bomber della Corea

Si complica il cammino a Qatar 2022 per la Corea del Sud. Dopo il pareggio per 0-0 contro l’Uruguay di Cavani e co. e la sconfitta per 2-3 contro un Ghana semplicemente straripante, la situazione di classifica del gruppo H parla chiaro. Solo un punto e vittoria obbligata contro il Portogallo di Cr7 all’ultima giornata per restare aggrappati al treno Mondiale. Sono diversi i profili interessanti della formazione orientale, ma nella gara odierna la stella più luminosa è sicuramente stata quella di Cho Gue-sung. L’attaccante del Sangmu si è reso protagonista di una prestazione maiuscola condita da due reti.

Chi è Cho Gue-sung

Cho Gue-sung, classe ’98, nasce ad Anyang nella provincia dell’Henan. Comincia a tirare i primi calci ad un pallone nel 2017 con la maglia del Gwanju. Proprio con quei colori inizia la propria carriera professionistica solo due anni più tardi nell’Anyang LG Cheetahs, con cui debutta il 2 marzo in occasione del match di K League 2 vinto 4-1 contro il Busan IPark.

Non particolarmente prolifico, nonostante sia una prima punta di 1.88 cm, nel 2020 passa al Jeonbuk Hyundai, con cui debutta nella massima divisione coreana e viene ceduto in prestito al Sangmu l’anno successivo.

Con la maglia della nazionale maggiore sono fino ad ora quattro le reti in 17 presenze ufficiali.