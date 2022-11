Oroscopo Paolo Fox Martedì 29 Novembre 2022: Vergine annoiato

Ariete In amore meglio fare chiarezza e dire quello che pensate. Per quanto riguarda il lavoro, i miglioramenti ci sono, ma attenzione alle spese per la casa: sono, forse, un po’ troppe.

Toro In amore non tutto va come vorreste in queste ore di fine novembre: sarà perché state affrontando ogni situazione da soli? Per quanto riguarda il lavoro, ci sono un po’ di tensioni, ma da mercoledì tutto cambierà in meglio.

Gemelli Venere è opposta, ma le situazioni, per chi vuole dei rapporti occasionali, non mancheranno di certo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare più attenzione e di capire chi avete di fronte!

Cancro In amore c’è un po’ di incertezza in queste ore e questo vi rende agitati, nervosi. Per quanto riguarda il lavoro, la stabilità c’è, ma siete anche un po’ stanchi e dovete riposare!

Leone La Luna è in opposizione. In amore dovrete cercare di andare avanti, superare gli ostacoli il più rapidamente possibile. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare i conti con qualche problemino ancora da risolvere.

Vergine In amore c’è un po’ di noia, non sapete bene cosa fare. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli fastidi all’orizzonte, forse qualcosa non va come vorreste.

Bilancia L’amore non procede a gonfie vele in questa fine di novembre, forse vi piace una persona troppo distante da voi e avete dei dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, occhio alle discussioni con i colleghi!

Scorpione In amore vi manca un po’ la concentrazione ma oggi tutto andrà meglio. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliora: ora c’è meno caos nella vostra vita!

Sagittario Bene l’amore, vi toccherà lasciarvi andare a belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, le novità non mancano di certo: dovrete superare delle prove nell’anno che sta per arrivare!

Capricorno Bene i nuovi incontri, quella di oggi sarà una giornata interessante per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, entro la fine di dicembre arriveranno belle sorprese, siete sulla strada giusta.

Acquario Avete voglia di lasciarvi andare a belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, chiusa una porta si aprirà un portone. Coraggio!