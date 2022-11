Wijnaldum, la Roma lo vuole a zero: il piano

La Roma aspetta il miglior Wijnaldum. Il centrocampista olandese di fatto non è mai riuscito a fornire il supporto per cui è stato ingaggiato in questa estate dai giallorossi. Seppur sia stato acquistato a parametro zero nella scorsa sessione di mercato, ha lasciato tifosi e società con l’amaro in bocca. Complice anche la sfortuna, certo, ma un calciatore con le sue caratteristiche è stato preso per prendere in mano le chiavi della zona mediana del campo, e non per restare relegato in un’infermeria.

È proprio per questo motivo che la Roma di Mourinho intende puntarci forte. Le intenzioni dei giallorossi sono di riscattare Wijnaludm a parametro zero. Inizialmente la cifra per assicurarsi in via definitiva le prestazioni dell’olandese era fissata ad 8 milioni di euro. Vista la situazione la società punta ad ottenere un forte sconto dal Psg. A far leva sulla questione è anche, e soprattutto, la scadenza di contratto di Wijnaldum con il Paris Saint German, fissata per il 2024.

Attualmente sembra che alla Roma di Mourinho manchi proprio un calciatore con le sue caratteristiche a centrocampo. I giallorossi creano tanto e sprecano troppo, e un interdittore con abilissime capacità d’inserimento come l’olandese potrebbe davvero essere la chiave vincente in grado di capitalizzare tutte le occasioni prodotte dalla squadra.