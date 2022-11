Onana, mondiale finito: i motivi dell’esclusione

Samuel Eto’o, alla guida della federazione camerunense, ha adottato un durissimo provvedimento disciplinare ai danni del suo portiere titolare: Andre Onana. Alla base dell’esclusione dell’estremo difensore dai convocati per la spedizione in Qatar 2022, ci sarebbe un “Atteggiamento sbagliato”. Il portiere dell’Inter è stato invitato a lasciare il ritiro per il Mondiale, che è durato una sola settimana. A sostituire l’estremo difensore sarà il ventinovenne Epassy, attualmente in forza all’Abha Club.

Dopo la gara iniziale del Mondiale persa contro la Svizzera, tutti si aspettavano la riconferma per Andre Onana tra i pali dei Leoni Indomabili nella seconda gara del girone contro la Serbia. Al suo posto è stato schierato dal primo minuto proprio Epassy, con Onana che non è stato inserito neanche nella lista dei convocati. Alla base dell’esclusione parrebbe esserci una lite avvenuta tra l’estremo difensore e Rigobert Song, il commissario tecnico voluto proprio dal presidente della federazione Samuel Eto’o. I diretti interessati non hanno commentato l’accaduto, salvo lo stesso Rigobert Song, che si è lasciato andare ad un “Onana? Imprevedibile”. Mentre l’unico commento del suo diretto sostituto Epassy è stato: “No comment, chiedete all’allenatore”.

Brutto colpo per l’immagine di portiere e federazione. Resterà ora da capire se al suo ritorno in Italia per aggregarsi all’Inter, Andre Onana si lascerà andare a dichiarazioni più specifiche sulla vicenda in questione.