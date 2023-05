Riqualificazione viabilità Zona Economica Speciale- Z.E.S. – di Fisciano – Mercato San Severino

di Redazione ZON

L’entrata in vigore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) ha determinato la

possibilità di intervenire con consistenti investimenti nelle zone denominate Zone Economiche

Speciali (Z.E.S.), istituite dalla Regione Campania, finalizzati a perseguire gli obiettivi del Piano,

ovvero per “supportare la ripresa e la crescita del Paese e contribuire, in maniera significativa, alla

realizzazione della coesione sociale e territoriale”. Una delle ZES istituite dalla Regione Campania ricade proprio nel territorio di Fisciano/Mercato san Severino e per questo, anche il Comune stesso, ha mostrato fin da subito attenzione e interesse affinchè si potessero realizzare opere atte a migliorare significativamente la fruibilità dell’agglomerato industriale.



Per tutte le aree ricadenti nelle ZES, sono stati messi a disposizione dei finanziamenti ripartiti

secondo i dettami del D. I. n. 492 del 03/12/2021. In particolare per la Z.E.S. di Fisciano-Mercato

San Severino, è stato stanziato un importante finanziamento di € 5.000.000,00 che permetterà un

significativo intervento di riqualificazione della viabilità finalizzato al miglioramento della

fruibilità e dell’accessibilità dei luoghi caratterizzati dalla presenza di numerose aziende che non

solo rappresentano un’importante realtà sul territorio, ma che ha una ricaduta economica, in

termini di posti di lavoro sul nostro territorio. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, nello specifico, prevede l’esecuzione di tre differenti tipologie di intervento:



A. la riqualificazione di alcuni tronchi stradali esistenti mediante il rifacimento della sede

stradale a partire dalla sottofondazione, intervenendo anche sui sottoservizi e i relativi pozzetti,

con pulizia e sistemazione, ove necessario, di zanelle e caditoie (Riqualificazione stradale di via

Cervito, Riqualificazione stradale di via delle Industrie, via Soccorso e via Canfora,

Riqualificazione stradale della Traversa SS88 e di via Mandrizzo, Riqualificazione stradale di via

Prignano, via Polcareccia, via Campo Sportivo e della Strada di collegamento direzione Soccorso);

B. la riconfigurazione dell’intersezione tra via Consortile-via delle Industrie e via Canfora al

fine di eliminare le zone conflittuali e migliorare le condizioni di sicurezza dell’intera intersezione

attraverso la realizzazione di una grande rotatoria ben illuminata da torri faro;

C. l’eliminazione della strettoia esistente in via Canfora con allargamento della carreggiata.



“Ci tenevo a ringraziare l’Asi e il suo presidente Antonio Visconti – ha esordito il Sindaco di

Fisciano Vincenzo Sessa – che in tutti questi anni è sempre stato vicino alle aziende del territorio

e alle Amministrazioni locali. Grazie a questo riusciamo a dare risposte rapide e veloci alle aziende e a chi vuole investire sul nostro territorio. Questo in Italia non è sempre scontato, perché la velocità delle imprese e delle aziende molto spesso non è la stessa che hanno le Pubbliche Amministrazioni. In questi anni sia noi come Comune di Fisciano che l’Asi, abbiamo lavorato per facilitare gli investimenti sul territorio di numerose aziende. Tutto ciò ha favorito la crescita in termini di occupazione e non solo. Stamane – continua il Sindaco Vincenzo Sessa – presentiamo un progetto di 5 milioni di euro che stravolgerà totalmente la nostra zona industriale. Pavimentazione e allargamento di alcune arterie stradali del territorio, nuove rotatorie e messa in sicurezza di tratti stradali pericolosi. Per questo e non solo ringraziamo l’Asi per aver reso disponibili queste risorse a Fisciano che valorizzeranno sensibilmente la nostra zona industriale”.

“Fisciano è sicuramente la zona industriale che più di tutte inorgoglisce chi gestisce il consorzio di sviluppo industriale nella provincia di Salerno- ha esordito Antonio Visconti Presidente del Consorzio Asi Salerno. La qualità delle imprese, il livello degli Imprenditori a Fisciano è veramente alto. Abbiamo cercato con questo progetto di ripianare ciò che nel passato non è stato fatto attraverso l’utilizzo di fondi Pnrr. Abbiamo consegnato anche un impianto di videosorveglianza, finanziato con fondi Pon, (un progetto del Ministero degli Interni che punta ad aumentare il livello di sicurezza per le imprese, sia in termini di deterrenza che di repressione dei reati, ma anche il livello di sicurezza delle comunità). Stiamo lavorando- conclude Visconti – ad un nuovo piano consortile e ringrazio l’amministrazione Sessa se si è arrivati ad un protocollo di copianificazione. L’area di Fisciano è strategicamente tra le più importanti sia per la presenza del tessuto imprenditoriale che per la presenza dell’Università. Se venisse triplicata la zona industriale, probabilmente in poco tempo la occuperemo tutta, quindi ci auguriamo che questo primo allargamento sia il preludio a nuovi interventi perché qui l’ambiente è virtuoso e secondo me c’è ancora spazio per migliorare il livello“.