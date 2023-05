Ultimo: disponibile su Prime Video un docufilm su di lui

di Filomena Volpe

Finalmente, su Prime Video, è disponibile “Ultimo – Vivo coi sogni appesi“. Prodotto da Think Cattleya e da Martino Benvenuti, vede la collaborazione con Maestro e la regia dei Broga’s.

I dettagli

Il docufilm dedicato al giovane cantante romano è stato presentato in anteprima il 30 maggio a Milano alla Santeria Toscana 31, un luogo al quale Ultimo è molto legato perché è proprio da qui che è partita la sua ascesa artistica.

Ultimo e l’amore

Ultimo, oltre ad essere molto attivo artisticamente, sta vivendo una storia d’amore molto bella con Jacqueline Luna di Giacomo, la figlia di Heather Parisi. Ecco che cosa ha rivelato, a tal proposito, durante un’intervista:

«Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America […]. Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America».

