Ritorna la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro: un “Hub delle Opportunità” nella Giffoni Multimedia Valley dal 3 al 6 dicembre

di Redazione ZON

La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, il più grande evento del Mezzogiorno dedicato alle tematiche dell’orientamento, della formazione professionale e dell’inserimento lavorativo, approda alla Multimedia Valley di Giffoni.

Dal 3 al 6 dicembre, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Super Sud e organizzata dal Gruppo Stratego, in partnership con il Giffoni Innovation Hub, ritornerà con un format caratterizzato dalla parola chiave “opportunità”.

Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud

“In questi anni, la Borsa ha mantenuto la sua identità pur cambiando sempre pelle e location” – sottolinea Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud – “Grazie anche alla partnership con Giffoni Innovation Hub, per questa quinta edizione abbiamo pensato a un’evoluzione del format, con un programma ancora più ricco, in cui si intrecceranno occasioni di approfondimento e riflessione sulle tematiche del lavoro, rivolte a studenti delle scuole, laureandi e laureati, persone in cerca di occupazione, professionisti e imprenditori. Un vero e proprio hub delle opportunità e una vetrina per le novità sulle politiche del lavoro, dell’orientamento e della formazione in Campania e nel Sud Italia. Quest’anno abbiamo scelto Giffoni in quanto rappresenta un luogo iconico legato al mondo dei giovani, conosciuto a livello nazionale e internazionale grazie al Giffoni Film Festival. Siamo convinti che tutti i valori che metteremo in campo favoriranno una ulteriore crescita della manifestazione, che di anno in anno raggiunge una platea sempre più ampia e genera maggiore interesse.”

Luca Tesauro

“Formazione, lavoro e capitale umano sono pilastri fondamentali per costruire il futuro e favorire una svolta occupazionale, in particolare nel Mezzogiorno. Quest’anno, per la prima volta, l’evento si terrà a Giffoni, luogo simbolo di innovazione e creatività, arricchendo ulteriormente l’iniziativa promossa dalla Fondazione Super Sud e dal Gruppo Stratego” – spiega Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub – “Creare un dialogo tra aziende, istituzioni, docenti, studenti, NEET, associazioni di categoria, enti pubblici e privati significa ottenere una visione chiara del mercato del lavoro e favorirne l’evoluzione. L’importanza della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro risiede nella capacità di costruire reti e promuovere azioni concrete, valorizzando il potenziale dei giovani. Come Giffoni Innovation Hub, siamo da sempre impegnati nella formazione delle nuove generazioni, consapevoli dell’importanza di fornire loro gli strumenti necessari per rafforzare le competenze e affrontare i cambiamenti imposti dall’avanzamento tecnologico.“

Anche quest’anno la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro dedicherà un’ampia area espositiva agli enti formativi e alle agenzie per il lavoro del territorio, che avranno l’opportunità di far conoscere la propria offerta attraverso spazi riservati e sale per talk e presentazioni. Visto il successo delle scorse edizioni, sarà riproposto l’hackathon, la sfida con casi di business reali proposta ai giovani talenti.

Per maggiori informazioni su come partecipare alla Borsa si può consultare il sito www.borsaformazionelavoro.it.