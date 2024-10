Oroscopo Paolo Fox, giovedì 10 ottobre 2024:

La Luna è a tuo favore, favorendo strategie vincenti. È un buon momento per riflettere in amore e sul lavoro, ma meglio rimandare decisioni importanti​

Attenzione alle diatribe sia in amore che sul lavoro. Marte nel segno potrebbe causare tensioni, ma affrontare gli ostacoli è necessario per migliorare

Recuperi sia fisicamente che lavorativamente. È il momento giusto per puntare su te stesso, mentre in amore si apriranno nuove possibilità dopo il 17 ottobre​

Sei in fase di ripresa dopo un inizio settimana difficile. La tua logica ti aiuterà a risolvere questioni lavorative, mentre un chiarimento in amore potrebbe portare armonia​

Bilancia

La giornata porta equilibrio e armonia, ma sul lavoro fai attenzione a non agire troppo in fretta. In amore, dedica del tempo al partner per mantenere l’armonia