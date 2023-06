Ritorna la Sagra delle Pennette all’Ogliarese dal 30 giugno al 3 luglio

di Redazione ZON

Dal 30 giugno al 3 Luglio 2023 ad Ogliara, nel salernitano si svolgerà la 15° edizione della Sagra delle Pennette all’Ogliarese. Organizzata da anni dalla Pro Loco Ogliara, ritorna la sagra dedicata ai fiori di zucca e alle specialità ogliaresi che quest’anno giunge alla quindicesima edizione.

Oltre alle gustose Pennette all’Ogliarese non mancheranno anche altre specialità come frittelle di fiori di zucca (le famose pizzelle), e poi panini farciti con una buona salsiccia oppure con la milza, tanto buon vino della zona e birra e poi tante patatine fritte. E’ previsto anche uno stand che distribuisce prodotti per celiaci, cucinati in una struttura appositamente separata dalle altre installazioni della sagra.

Tutte le serate sono allietate da buona musica che varia ogni giorno per soddisfare i gusti di tutti.