Roma, Pantheon a pagamento dal primo luglio: le novità

di Pietro Marchesano

A partire dal primo luglio 2023 il Pantheon di Roma sarà regolato da un ingresso a pagamento: 3 euro il costo del biglietto per entrare a visitare uno dei monumenti più frequentati di tutta Italia. Ad annunciare la decisione è stato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha chiarito, nel corso del Forum in Masseria a Manduria, il perchè di questa svolta.

“Non possiamo svendere i musei. – spiega Sangiuliano – Li dobbiamo rendere efficienti, aumentarne la qualità e lo stiamo già facendo. Grazie a questo biglietto riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri e ad affrontare lavori di ristrutturazione e rigenerazione del monumento, allestendo anche la parte retrostante come museo”.

Il ministro si è poi soffermato anche sulle altre novità che riguarderanno i musei italiani:

“C’è l’impegno per il raddoppio di tre musei iconici: la Pinacoteca di Brera, che avrà un altro grande spazio per il ‘900 a Palazzo Citterio; il Mann di Napoli, che troverà uno spazio espositivo per le collezioni custodite nei depositi al Real Albergo dei Poveri; gli Uffizi, con altri due poli a Careggi e Montelupo”.

Nel corso dell’incontro, Sangiuliano ha anche affrontato il tema Pnrr: “Tutti i target europei sono stati raggiunti e secondo l’Unione europea l’Italia è il Paese più avanti per la capacità di spesa del Pnrr della cultura”, ha spiegato il ministro. “Per la cultura il Pnrr dispone una quota rilevante, oltre 4 miliardi. Ho sempre lavorato con senso di responsabilità: in una nazione importante e seria chi arriva segue la traccia segnata dai predecessori, facendosene carico anche quando non ne è convinto al cento per cento. Ho trovato un piano con i contenuti per il Pnrr: in parte li condivido, li trovo preformati, un’ottima scelta; altri meno, ma comunque andiamo avanti”