Ritorno al Duomo per la Madonna Immacolata: oggi la presentazione ufficiale del restauro promosso dal FAI

di Redazione ZON

Si terrà oggi, mercoledì 21 maggio 2025 alle ore 10:30, l’attesa visita alla Cattedrale di Salerno per ammirare la nuova collocazione della statua della Madonna Immacolata del Tesoro di San Matteo, simbolo caro alla città e inserito tra i “Luoghi del Cuore” del FAI nell’edizione 2022.

L’evento prenderà il via dall’ingresso laterale della Cattedrale, in via Roberto il Guiscardo. I partecipanti accederanno alla sacrestia dove incontreranno Don Felice Moliterno, Parroco della Cattedrale e custode della preziosa statua. Seguirà una visita guidata alla Cappella del Tesoro di San Matteo, a cura di Paola Valitutti.

La statua, oggetto di un importante intervento di restauro conservativo, è stata votata da ben 9.754 cittadini nel censimento FAI del 2022, che ha permesso di attivare i fondi per il recupero dell’opera. Un intervento significativo, poiché il progetto Luoghi del Cuore consente di intervenire su beni che non appartengono direttamente alla Fondazione, restituendoli alla comunità nella loro bellezza e valore storico-artistico.

«Questo restauro – ha dichiarato Michelangelo De Leo, Capo Delegazione FAI Salerno – restituisce alla città non solo un simbolo di devozione, ma anche un capolavoro del barocco salernitano. La statua, nuovamente ospitata nella sacrestia, sarà segnalata anche da una targa FAI. Invito tutti a inquadrare il QR code per scoprire i dettagli del lavoro svolto da Loredana Mastromartino e Orsola Carletti. Un ringraziamento speciale va a Don Felice Moliterno per la compartecipazione della Cattedrale alle spese del restauro».

Fonte: Salernonotizie.it