Paura su via Fra’ Generoso: tir perde cassone, traffico in tilt sul Viadotto Gatto

di Redazione ZON

Momenti di forte apprensione questa mattina su via Fra’ Generoso, una delle strade nevralgiche per la viabilità cittadina di Salerno. Un tir, durante il transito, ha improvvisamente perso il cassone, causando il blocco totale della carreggiata e paralizzando la circolazione sul Viadotto Gatto per oltre un’ora.

A riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino e poi Salernonoizie.it. L’incidente è avvenuto a pochi metri dal punto dove, solo pochi mesi fa, un ciclista perse la vita travolto da un’ecoballa caduta da un altro mezzo pesante in movimento.

Questa volta, per fortuna, non si sono registrati feriti, ma i disagi sono stati notevoli: si sono formate lunghe code, con pesanti ripercussioni anche sulle arterie secondarie e nell’area del porto.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza del trasporto pesante lungo uno dei tratti più trafficati e delicati della città.