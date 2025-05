Baronissi festeggia 15 anni di IKEA: comunità e istituzioni insieme per un anniversario speciale

di Redazione ZON

Grande partecipazione a Baronissi per i festeggiamenti dedicati ai 15 anni di attività dello store IKEA, punto di riferimento per l’intera Valle dell’Irno e per migliaia di famiglie provenienti da tutta la provincia di Salerno. A prendere parte alla celebrazione anche la Sindaca Anna Petta, insieme a una rappresentanza dell’amministrazione comunale, testimoniando l’importanza del legame tra l’azienda svedese e il territorio.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per ripercorrere la storia dello store, che nel corso del tempo ha saputo costruire una solida relazione con la comunità locale, contribuendo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio.

Durante l’evento è stato sottolineato l’impegno di IKEA verso temi fondamentali come la sostenibilità ambientale, l’inclusione e il supporto alle fasce più fragili della popolazione. Sono oltre 45 i progetti realizzati in sinergia con enti e associazioni locali, tra cui l’arredamento di ambienti dedicati a giovani con disabilità o disturbi dello spettro autistico, in un’ottica di cura e accoglienza concreta.

I festeggiamenti non si fermano qui: fino al 2 giugno lo store ospiterà una serie di iniziative speciali rivolte a tutte le fasce d’età, tra concorsi, promozioni, laboratori creativi e attività ludico-educative. Un’occasione per rafforzare ulteriormente quel patto di fiducia che da 15 anni lega IKEA alla città di Baronissi e alla sua comunità.