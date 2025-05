Pellezzano, ritorna la rassegna culturale “Racconti d’Estate”

di Redazione ZON

E’ stata convocata per Giovedì 22 Maggio, alle ore 10:30, presso la Sala “Marcello Torre” di Palazzo Sant’Agostino (sede della Provincia di Salerno), la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione dei “Racconti d’Estate”, la rassegna culturale targata Comune di Pellezzano, in collaborazione con DLive Media, il linguaggio delle arti, già iniziata lo scorso 25 aprile con il preview della presentazione del film “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” a cura di Gino Castaldo, tenutosi presso il Cinema Teatro “Charlot” di Capezzano.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti:

Francesco Morra , Sindaco di Pellezzano nonché Consigliere Provinciale con delega alla Cultura che più di tutti, nel periodo del Covid, ha dato la spinta propulsiva per realizzare questa iniziativa finalizzata al rilancio della cultura;

Cinque gli appuntamenti in programma, che si terranno come da tradizione tra giugno e luglio, più uno special previsto a settembre. Nel corso della conferenza verranno svelati i nomi degli ospiti invitati agli incontri della rassegna con le date e gli orari, alcuni dei quali sono stati già annunciati a Casa Sanremo, durante le giornate del Festival.