Salerno, alcolici a minorenni: chiusura di 15 giorni per un bar del centro

di Redazione ZON

Il Personale della Polizia di Stato della Questura di Salerno, durante il fine settimana, ha effettuato una mirata attività di controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali, riservando particolare attenzione ai punti di somministrazione delle bevande.

Nel corso della verifica sono state riscontrate, in alcuni locali, inosservanze alle prescrizioni delle licenze commerciali ed è stata accertata, altresì, la violazione del divieto di vendita di alcolici ai minori.

I titolari degli esercizi, oltre ad essere sanzionati, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, il Questore ha emesso un provvedimento di chiusura ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di quindici giorni, nei confronti di un Bar ubicato nel centro cittadino di Salerno per motivi di ordine e sicurezza pubblica per aver somministrato a due ragazzi di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche.

In questo ambito, il rafforzamento dei controlli amministrativi, con l’applicazione delle sanzioni previste agli esercenti, costituisce una precisa strategia di tutela dei più giovani, volta a disincentivare il comportamento di chi vende ai minori.

A tal riguardo, Il Questore di Salerno invita la cittadinanza, ed in particolare i genitori, a segnalare gli episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori anche utilizzando l’applicazione YOUPOL, strumento molto efficace per comunicare, anche in maniera anonima, situazioni che creano maggiore allarme sociale.