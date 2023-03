Roccadaspide: ladri rubano oro e denaro in alcune abitazioni

di Adelaide Senatore

Paura a Roccadaspide dove tre ladri, tutt’ora ignoti, si sono intrufolati di notte in alcune abitazioni ubicate nei pressi dell’ospedale. Approfittando dell’assenza dei proprietari i ladri hanno portato via oro, denaro ed altri oggetti di valore. Tre sono in totale le abitazioni saccheggiate.

Intanto aumentano le lamentele dei cittadini che chiedono più controlli. I furti, infatti, non sono sporadici, a realizzarli sembrerebbe essere una banda organizzata. Continuano però le indagini delle forze dell’ordine.