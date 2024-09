Roccapiemonte, arrestato un 19enne per spaccio di stupefacenti

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di

responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto

che nella notte del 27 settembre, a Roccapiemonte (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo

e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato, per “resistenza a

Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 19enne di Nocera Inferiore (SA). I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio

finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività di spaccio, all’esito di perquisizione

hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato sostanza stupefacente per circa 9 grammi del tipo crack e 4,2 grammi di hashish, suddivisa in 49 involucri, la somma in contanti di euro 270,00, verosimile provento dell’attività illecita, nonché un coltello intriso di sostanza

stupefacente.

L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari.