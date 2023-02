Roccapiemonte, Carnevale Rocchese 2023: gli eventi

È tra le feste più attese dai bambini, ma nasconde anche profonde radici storiche ed antropologiche: stiamo parlando del Carnevale. Fate, protagonisti del jet set, animali fantastici o personaggi dei cartoni animati animeranno quest’anno anche le strade di Roccapiemonte. Dal 18 al 21 febbraio, infatti, sono previsti 4 giorni di festa ed allegria all’insegna della festa più “pazza” dell’anno.

Ad aprire i festeggiamenti, il 18 febbraio, ci sarà la rappresentazione teatrale “E…se fosse vero?” presso l’I.C. Monsignor Vassalluzzo. Sarà poi la volta della più classica sfilata per le strade cittadine in programma domenica 19. Lunedì è tempo di festa in maschera al Centro Sociale, per poi concludere le “danze” il giorno di martedì grasso con il concorso “la mascherina più bella”.

Guest star della manifestazione i fratelli Ferraiolo con il loro storico Teatro dei Burattini. Pluripremiati in tutta Italia, fino a ricevere l’onorificenza di cavaliere della Repubblica nel 2008, sono veri e propri ambasciatori della cultura e del sorriso. Con gli iconici personaggi della commedia dell’arte, dal 1860 fanno sognare i bambini di ogni età. Il 19 febbraio sarà possibile assistere ai loro spettacoli in piazza Zanardelli, lasciandosi coinvolgere dagli irriverenti racconti di Pulcinella e i suoi compari.

“Un altro tassello che si aggiunge alle iniziative organizzate a Roccapiemonte”– dichiara il Sindaco Carmine Pagano –.“Tradizione ed innovazione si fondono per restituire una proposta di qualità, grazie anche all’entusiasmo di quanti hanno lavorato all’evento”.

“Sono felice di poter organizzare una festa come questa nella mia cittadina” – sottolinea Giuseppe Ciancio, Consigliere con delega agli eventi-. “In sinergia con il Sindaco e con l’assessore Ferrentino, abbiamo voluto portare una proposta di qualità che oltre al divertimento puro, strizza l’occhio alla cultura. Ringrazio le tante associazioni del territorio che si sono dichiarate, come sempre, disponibili ad intraprendere un percorso artistico e professionale insieme all’amministrazione, per il bene della comunità”.

“Da sempre un clima di collaborazione e voglia di fare è proprio dei cittadini e dell’amministrazione tutta” – aggiunge l’Assessore alla Cultura Annabella Ferrentino – “sono certa saranno 4 giorni di festa all’insegna del divertimento, come lo spirito carnevalesco impone”.

Le associazioni che parteciperanno alla manifestazione sono: Comitato Santa Maria delle Grazie, Vituosi di San Potito, Befamily di Maria Ferrara, Gianburrasca, Centro danza Ravaschieri, Equestrian Le Tufare di Anna Ciancone, Cuore mente e forza, Anspi.

…Che la magia abbia inizio!