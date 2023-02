Stato della cannabis nel mondo

La legalizzazione della cannabis per uso ricreativo sta diventando sempre più diffusa in molti paesi del mondo, con alcuni stati che hanno deciso di autorizzarne l’uso in modo regolamentato e controllato.

Tuttavia, sono ancora molti i paesi in cui ogni prodotto ottenuto da semi di cannabis risulta illegale, e il possesso o l’uso di marijuana può portare a conseguenze gravi.

In questo articolo, ci concentreremo sugli Stati in cui è consentito fumare marijuana, sia per scopi medici che ricreativi.

Uno dei primi paesi ad aver legalizzato l’uso della cannabis per scopi medici è stato gli Stati Uniti, con la California che ha aperto la strada alla legalizzazione nel 1996.

Attualmente, ci sono 36 stati americani che hanno legalizzato la cannabis per scopi medici, tra cui il Colorado, il Massachusetts e l’Oregon, che consentono anche l’uso ricreativo della droga. In questi stati, l’uso è regolamentato e le vendite sono soggette a imposte e tasse specifiche.

In Canada, la cannabis è stata legalizzata a livello federale nel 2018, consentendo l’uso ricreativo in tutto il paese. La legge canadese sulla cannabis stabilisce un limite di possesso personale di 30 grammi e definisce le norme per la produzione, la distribuzione e la vendita della droga.

Molti altri paesi del mondo hanno seguito l’esempio del Canada, legalizzando la cannabis per uso medico e ricreativo, tra cui l’Uruguay, la Georgia, il Sud Africa e il Messico.

L’Olanda è uno dei primi paesi al mondo a tollerare l’uso di cannabis e la vendita di semi autofiorenti al pubblico. Sebbene la cannabis rimanga illegale, il paese ha adottato una politica di tolleranza nei confronti della droga, consentendo ai “coffeeshop” di vendere marijuana ai clienti.

Tuttavia, i coffeeshop sono soggetti a una serie di restrizioni, come la vendita massima di 5 grammi per persona e il divieto di vendita ad individui di età inferiore ai 18 anni.

In Sud America, l’uso della cannabis è legale in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perù e Uruguay. In molti di questi paesi, la cannabis è stata legalizzata solo per uso medico, ma ci sono alcuni paesi come il Brasile e l’Uruguay che hanno legalizzato l’uso ricreativo.

In Europa, il consumo di cannabis è legale in alcuni paesi, tra cui la Svizzera, il Portogallo e la Repubblica Ceca. In Svizzera, l’uso di cannabis è legale solo in alcune circostanze, come l’uso medico e il consumo personale.

Il Portogallo ha decriminalizzato l’uso della droga nel 2001, ma la vendita e la produzione rimangono illegali. La Repubblica Ceca ha legalizzato l’uso della cannabis per scopi medici nel 2013 e consente anche la coltivazione personale di piccole quantità.