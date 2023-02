Roccapiemonte – Castel San Giorgio: nasce distretto diffuso del commercio

di Redazione ZON

Tutto pronto per la nascita di un ambizioso progetto che punta al rilancio commerciale dei Comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio. Il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Comunale delegato al commercio Doriana Rescigno comunicano che la Giunta Comunale ha deliberato l’avvio delle procedure di costituzione del Distretto Diffuso del Commercio Roccapiemonte-Castel San Giorgio.

Il Comune di Roccapiemonte è soggetto capofila del progetto quale referente amministrativo nei confronti della Regione Campania e in nome e per conto di un partenariato locale costituito da soggetti pubblici e privati.

La Giunta ha approvato e sottoscritto lo schema di accordo territoriale tra i due Comuni e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative individuate in Confcommercio Campania e Confesercenti Campania.

“Siamo orgogliosi di poter presentare alla Regione Campania il progetto per la costituzione del Distretto del Commercio, con il quale ci proponiamo di fare un salto di qualità insieme al Comune di Castel San Giorgio per il rilancio commerciale nelle due città attraverso una strategia mirata e una programmazione triennale. Lavoreremo assiduamente per ottenere risultati fondamentali che possano dare nuovi impulsi al commercio locale e fornire servizi migliori ai cittadini” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e il Consigliere Rescigno.

Il Distretto Diffuso del Commercio Roccapiemonte-Castel San Giorgio prevede in particolare: