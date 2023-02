Scende il prezzo del diesel, stabile la benzina

di Pietro Marchesano

Calano le quotazioni dei prodotti petroliferi e a scendere è anche il prezzo del diesel. Arrivano le prime conseguenze positive al cambio di valutazione avvenuto tra venerdì e sabato.

Il prezzo medio del diesel si è ridotto a 1,844, facendo segnalare un ribasso rispetto ai precedenti 1,848: le variazioni partono da 1,833 a 1,852. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda la benzina, ferma in modalità self a 1,866 al litro, con variazioni tra 1,861 e 1,875.

Per quanto riguarda il servito, il prezzo del diesel scende a 1,988 euro al litro (variazioni tra 1,922 e 2,055); la benzina, invece, si attesta su 2,007 euro al litro. Il Gpl si attesta tra i 0,798 e 0,830 euro al litro, mentre il metano presenta prezzi medi tra 1,834 e 2,093.