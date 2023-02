Torino-Cremonese, le probabili formazioni del match

di Antonio Di Mita

Tra qualche ora inizierà l’ultima partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Alle ore 20:45, allo Grande Torino, il pubblico potrà assistere a Torino-Cremonese

Per i granata questa rappresenta una ghiottissima occasione per continuare a rincorrere la zona Europa. A pochi punti di distanza infatti c’è la qualificazione alla Conference League, insidiata anche dai cugini bianconeri.

La Cremonese invece è alla disperata ricerca della sua prima vittoria in questo campionato. Ballardini si augura che la trasferta di Torino sia l’occasione giusta per sbloccare la sua squadra, ultima in classifica. Senza Dessers e Okereke, le speranze offensive dei lombardi ricadranno sul giovanissimo Felix e l’esperto Ciofani.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Torino-Cremonese.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez: Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Schuurs, Gravillon, Gineitis, Vieira, Adopo, Aina, Radonjic, Karamoh, Seck. Indisponibili: Lazaro, Pellegri, Ricci, Zima. Squalificati: – Diffidati: Aina, Lazaro, Ricci. Schuurs.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; A. Ferrari, Bianchetti, Chiriches; Sernicola, Benassi, Castagnetti, Pickel, Valeri; Ciofani, Felix. Allenatore: Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Lochoshvili, Ghiglione, Buonaiuto, Acella, Galdames, Meitè, Quagliata, Tsadjout. Indisponibili: Okereke, Dessers. Squalificati: Vasquez. Diffidati: Ferrari, Okereke.

ARBITRO: Camplone di Pescara