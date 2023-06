Roccapiemonte, gara calcio “Contro la droga, Viva la Vita”

di Rita Milione

Campagna nazionale “Contro la droga, Viva la Vita”. Gara di calcio il 26 giugno 2023 dalle ore 19:00 presso lo stadio Comunale di Roccapiemonte “Duca Enzo Fieschi Ravaschieri”.

Annualmente, il 26 Giugno, in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga, MODAVI RA – APS, organizza la campagna nazionale “Contro la droga, Viva la Vita”, una manifestazione per sensibilizzare e informare sugli effetti dannosi provocati dal consumo di sostanze stupefacenti. In base agli ultimi dati rilevati, sono 125.428 le persone dipendenti da sostanze assistite in Italia nel 2020 dai Servizi pubblici per le Dipendenze, dove l’86% dei pazienti totali sono di genere maschile. L’eroina rimane la sostanza primaria più usata dall’insieme degli utenti in trattamento.

Invece, al livello europeo, l’Italia è il terzo Paese in Ue per uso di cannabis e il quarto per uso di cocaina: è quanto emerge dal rapporto dell’Agenzia europea delle droghe. Nel 2022 ne hanno fatto uso 24 milioni di adulti in, e il 20,7% di giovani (15-34 anni) in Italia, percentuale superata solo da quella della Francia (21,5%). Se si considera il tasso di consumo nell’arco della vita, l’Italia è terza con il 33,1%, dopo Francia (41,4%) e Danimarca (38,4%).

Quest’anno il 26 giugno, alle ore 19:00, presso lo stadio comunale ‘’Duca Enzo Fieschi Ravaschieri’’ di Roccapiemonte, Moby Dick insieme a Modavi RA – APS sarà il promotore della campagna nazionale “Contro la droga, Viva la Vita” organizzando una partita di calcio, tra la squadra degli amministratori locali e la squadra del Terzo Settore composta da giovani italiani ed europei che si sfideranno sul campo per sensibilizzare la cittadinanza sui sani e corretti stili di vita.

Si invitano gli amministratori locali a partecipare attivamente alla partita di calcio disputando la gara che sarà di 2 tempi da 25 minuti ciascuno.