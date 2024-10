Roccapiemonte, Polo Territoriale per le Famiglie: stamattina l’incontro in Aula Consiliare

di Redazione ZON

Nell’ambito della coprogettazione con l’Ambito Sociale S01_1, sono stati ufficialmente presentati stamane presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccapiemonte, i servizi del Polo Territoriale per le Famiglie di Roccapiemonte.

L’obiettivo

L’obiettivo principale è quello di ampliare l’azione di supporto educativo/relazionale alle famiglie, con l’auspicio del raggiungimento di risultati che possano migliorare il benessere delle stesse.

Al tavolo operativo tenutosi stamane hanno preso parte, oltre al Sindaco Carmine Pagano, al Vicesindaco Roberto Fabbricatore, al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Gaetano De Lorenzi, agli operatori dell’ufficio politiche sociali e scolastico, anche la Preside dell’Istituto Comprensivo “Mons. Vassalluzzo” Anna De Simone, i docenti Fimiani ed Izzo per il Liceo Scientifico B. Rescigno, rappresentanti delle famiglie in ambito scolastico, quelli delle associazioni territoriali e quelli della Cooperativa Intondo che si occuperanno dei servizi.

L’assistenza alle famiglie prevede la presenza nella sede del Centro Sociale in via della Fratellanza a Roccapiemonte, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:30, di numerose figure professionali, tra cui un coordinatore, uno psicologo, educatori, assistenti sociali, un mediatore familiare ed un ausiliare.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Pagano:

“Viviamo un periodo storico davvero complicato sotto l’aspetto socio-familiare. È quindi fondamentale che gli Enti preposti facciano l’impossibile per dare il massimo sostegno alle fasce deboli ed in particolare cercare di fornire assistenza nell’ambito familiare, laddove insistano dei disagi. L’inizio delle attività del Centro per le Famiglie garantirà una osservazione ancora più efficace delle problematiche sociali presenti a Roccapiemonte. Complimenti a tutti i protagonisti e un grazie a tutti coloro che contribuiranno a realizzare servizi efficienti e di qualità”.

Il presidente della Cooperativa Intondo, Michele Santangelo apre anche alla possibilità di aprire a rapporti di collaborazioni con gli istituti scolastici locali:

“Il programma prevede una vicinanza alle famiglie che presentano problematiche ed in base alle fasce di età dei vari soggetti ci saranno attività di sostegno psicologico, di assistenza sociale, senza dimenticare per i più piccoli i laboratori ludico-ricreativi e sportivi. Le attività vengono garantire da professionisti del settore, avremo sul posto un info-point così da capire immediatamente le necessità dei soggetti che si presentano al Centro Sociale. La durante di questo progetto è di un anno e mezzo e siamo pronti ad implementare i servizi cercando di raccogliere ogni esigenza attraverso l’ascolto e gli incontri che intendiamo organizzare all’interno delle scuole e con le altre realtà associative presenti a Roccapiemonte”.