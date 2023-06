Roccapiemonte: una partita per la campagna “Contro la droga, Viva la Vita”

di Redazione ZON

Il 26 giugno a Roccapiemonte, Moby Dick ETS insieme a MO.DA.VI. RA – APS sarà il promotore della campagna nazionale “Contro la droga, Viva la Vita” organizzando una partita di calcio tra la squadra degli amministratori locali e la squadra del Terzo Settore, composta da giovani italiani ed europei. Obiettivo? Sensibilizzare la cittadinanza sui sani e corretti stili di vita. Roccapiemonte – Si terrà quest’anno a Roccapiemonte la campagna nazionale “Contro la droga, Viva la Vita” organizzata da MO.D.A.V.I. RA – APS in collaborazione con Moby Dick ETS. Nella serata del 26 giugno, alle ore 19:00 presso lo stadio comunale ‘’Duca Enzo Fieschi Ravaschieri’’ di Roccapiemonte, la squadra di politici locali coordinata dall’amministrazione di Roccapiemonte e la squadra del Terzo Settore composta da giovani italiani ed europei coordinata da Moby Dick ETS si sfideranno sul rettangolo di gioco. A dare il calcio d’inizio, il Senatore Antonio Iannone, primo firmatario della legge che permette allo sport di entrare in Costituzione. “Gli ultimi dati disponibili ci dicono che nell’Unione europea poco meno di 85 milioni di adulti (di età compresa tra 15 e 64 anni) hanno fatto uso di sostanze illecite nella loro vita. La Relazione sulla droga 2023, pubblicata dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, ci dice che è la cannabis la droga più comunemente consumata in Europa. Questo si riflette in maniera speculare nel nostro Paese. Infatti, secondo dati rilasciati dal Ministero dell’Interno, nell’ultimo anno si è registrato un record di sequestri: complessivamente, 75 tonnellate. Anche in Italia, la cannabis rimane la droga più diffusa, con 47 tonnellate sequestrate, pari dunque al 60% di tutti gli stupefacenti. I dati continuano a fotografare una situazione allarmante. Il MO.DA.VI., per questo, è sempre impegnato nella lotta all’uso di sostanze illecite e anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale contro l’uso e il traffico illecito di droga, abbiamo scelto lo sport e i valori che esso rappresenta, per lanciare un segnale a sostegno degli stili di vita sani. Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per l’adesione di tanti politici nazionali e amministratori locali alla nostra campagna nazionale – accanto a tanti giovani da tutta Italia – che, per l’occasione, si metteranno in gioco scendendo fisicamente in campo per dire Viva la Vita, no alla droga. Saremo sempre in prima linea per ribadire che libertà non è drogarsi, ma vivere liberi da ogni dipendenza patologica.” Lo dichiara Mario Pozzi, Presidente Nazionale MO.DA.VI. RA – APS. ‘‘Contro la droga, Viva la Vita” è una campagna nazionale che Modavi porta avanti da tanto tempo e noi di Moby Dick ETS partecipiamo da anni a quest’importante iniziativa, sposando in pieno i valori della stessa”. Afferma Francesco Piemonte – Presidente Moby Dick ETS “Il Terzo Settore ha la responsabilità di sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i giovani, su questi temi”.

“Sarà una settimana intensa, impegnativa e ricca di nuove conoscenze per i nostri ospiti ed è questa per noi amministratori una grande soddisfazione”. Sottolinea Roberto Fabbricatore -Vice sindaco di Roccapiemonte. “Lunedì sarà una serata importante, perché nella giornata internazionale contro le droghe tutti noi, ragazzi e amministratori, scenderemo in campo per prendere le distanze da questa piaga e, tramite una partita di calcio, diremo a tutti Viva la vita abbasso le droghe”. La campagna nazionale ‘’Contro la droga, Viva la Vita’’ viene realizzata ogni anno il 26 giugno, in occasione alla Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1987.