Roccapiemonte, visite senologiche gratuite: tornano gli appuntamenti con il dottor Cremone e la dott.ssa Capaldo

Il Sindaco Carmine Pagano informa la cittadinanza che riprenderanno il prossimo 24 gennaio 2025 le visite senologiche gratuite organizzate con la collaborazione del dottor Luigi Cremone e della dottoressa Ilaria Capaldo e che si terranno negli spazi della sede della Croce Rossa in via della Pace, frazione San Potito. E’ stato stilato un calendario con tutti gli appuntamenti per questo 2025 ed è importante prenotarsi in tempo chiamando il numero 3938762676.

Prima giornata di visite senologiche gratuite, come scritto in precedenza, si terrà venerdì 24 gennaio, dalle ore 08:30, con il dottor Cremone.

Tutti gli altri appuntamenti:

03 febbraio dalle ore 16 alle 18 (Dott.ssa Capaldo)

23 maggio dalle ore 8:30 (Dottor Cremone)

09 giugno dalle ore 16 alle 18 (Dott.ssa Capaldo)

17 ottobre dalle ore 08:30 (Dottor Cremone)

03 novembre dalle ore 16 alle ore 18 (Dott.ssa Capaldo)

“Ringrazio di cuore la dottoressa Capaldo e il dottor Cremone per la loro disponibilità, si tratta di straordinari professionisti, che si impegnano gratuitamente per la comunità e forniscono un contributo importantissimo per la prevenzione. Un grazie alla Croce Rossa per la collaborazione fattiva. Come Amministrazione cerchiamo sempre di fare il massimo, di sostenere le famiglie meno abbienti che, spesso, anche a causa di ridotte possibilità economiche trascurano l’importanza della prevenzione sanitaria” ha detto il Sindaco Carmine Pagano.

Manutenzione e pulizia verde pubblico

Il Sindaco Carmine Pagano informa anche che stanno proseguendo su tutto il territorio cittadino gli interventi di manutenzione e pulizia del verde pubblico. Gli operai della ditta Bisogno, azienda che gestisce il servizio, hanno effettuato nelle ultime ore lavori in via S.Efrem e proseguito quelli già avviati nei giorni scorsi presso l’area mercatale.