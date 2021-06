Terza giornata del Roland Garros. Si giocano in totale 20 partite, in campo cinque italiani, tra cui Berrettini e Cecchinato

Siamo giunti alla terza giornata del Roland Garros, che come i due giorni precedenti, riguarderà le gare del 1° turno. La seconda giornata, a differenza della prima, non ha regalato molte sorprese. Federer e Medvedev, i più attesi, hanno rispettato il pronostico. Dei quattro italiani scesi in campo, tre hanno raggiunto il 2° turno. Fuori a sorpresa Sonego, eliminato in tre set da Harris. Vittoria con il brivido per Sinner, che piega Herbert al 5°. Prova di forza di Musetti, che lascia le briciole a Goffin.

Nella seconda giornata del Roland Garros scenderanno in campo i super favoriti del torneo, ovvero Nadal e Djokovic. Lo spagnolo, a caccia del suo 14° successo a Parigi, esordirà nel tardo pomeriggio contro Popyrin. Il serbo, campione nel 2016, scenderà in campo nella sessione serale contro Sandgreen. Esordio anche per Rublev, che giocherà contro Struff.

Oggi saranno ben cinque gli italiani che esordiranno al Roland Garros. Berrettini parte nettamente favorito con Daniel, molto più duro il compito di Travaglia, che affronterà De Minaur. Caruso e Cecchinato se la vedranno rispettivamente con Duckworth e Uchiyama, infine sfida ostica per Seppi, che giocherà contro un Auger-Aliassime in cerca di risposte dopo un periodo particolarmente negativo.

Court Philippe Chatrier

Nadal-Popyrin (non prima delle 16:00)

Djokovic-Sandgreen (non prima delle 21:00)

Court Suzanne Lenglen

Ramos Vinolas-Monfils

Gaston-Gasquet

Court Simonne-Mathieu

Berankis-Humbert

Berrettini-Taro Daniel

Court 6

De Minaur-Travaglia

Bagnis-Bonzi

Court 7

Mannarino-Bedene

Schwartzman-Yen-Hsun Lu

Court 8

Brooksby-Karatsev

Court 9

Kohlschreiber-Verdasco

Court 11

Ymer-Baena

Anderson-Kwon

Court 12

Caruso-Duckworth

Coria-Feliciano Lopez

Court 13

Uchiyama-Cecchinato

Seppi-Auger-Aliassime

Court 14

Struff-Rublev

Pouille-Cuevas (non prima delle 17:00)