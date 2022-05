Martina, che sogno: la Trevisan in semifinale al Roland Garros

Una Martina Trevisan infinita e mai doma conquista una semifinale storica al Roland Garros. La tennista azzurra si impone al 3° set contro Leylah Fernandez ed entra così per la prima volta tra le migliori 4 dello Slam femminile. Adesso attenderà una tra Cori Gauff o Sloane Stephens nel derby americano che vale il secondo quarto di finale nella parte bassa del tabellone.

Martina super, nonostante i brividi

Un primo e terzo set ai limiti della perfezione servono a Martina Trevisan per vincere il confronto contro la 19enne di Montreal. L’azzurra vola nel primo parziale con il 6-2 dopo 41 minuti, ottenuto a suon di colpi vincenti, quasi ad intimorire la sua avversaria.

La Fernandez, con una fasciatura al piede destro, tenta la reazione immediata nel secondo set e riesce a strappare il break nel quarto gioco, portandosi sul 3-1. Ma Martina non abbassa la guardia, replicando immediatamente e riportandosi in scia dell’avversaria. La svolta decisiva sembra arrivare nella fase cruciale del set: Trevisan ottiene un nuovo break e serve per il match, conquistando anche una palla per chiudere la contesa. Ma la canadese non ci sta: ribalta il game e si prende il contro-break che rimette nuovamente tutto in discussione sul 5-5. Si arriva al tiebreak ma qui la 28enne di Firenze viene tradita dal servizio con una serie di doppi falli mortiferi: Fernandez ringrazia e con il 7-4 si prende il set che vale l’1-1.

A questo punto si decide tutto nel 3°: dopo un toilet break, è Martina Trevisan a rientrare al meglio sul terreno di gioco. L’azzurra ritrova il meglio del suo repertorio mentre la Fernandez si addormenta un po’: questo è sufficiente per permettere alla 28enne italiana di piazzare subito un allungo con un parziale di 12 punti a 2 nei primi 3 game che valgono il 3-0. Ma non è tutto perché la testa di serie numero 17 continua nel suo passaggio a vuoto e perde nuovamente il servizio nel gioco successivo permettendo a Martina di andare 2 game e 2 break avanti.

Finita? Macché. La stanchezza inizia a farsi sentire da una parte e dall’altra ed entrambe iniziano a faticare al servizio, perdendolo ripetutamente. Succede due volte di fila a Martina che non sfrutta l’occasione di servire per il match sul 5-1 e permette alla finalista dello US Open 2021 di recuperare nuovamente un break. La Fernandez rientra così sul 3-5 e va addirittura sul 30-15 sul turno di battuta decisivo per la Trevisan ma l’azzurra riesce a ribaltare il parziale ed arrivare al secondo match point di giornata. Questa volta però chiude il match con il 6-3 finale.

Ranking: Martina supera la Giorgi

Il successo contro Leylah Fernandez permette a Martina Trevisan di prendersi la corona di Regina delle italiane nel Ranking WTA. Infatti, la 28enne di Firenze sarà sicuramente davanti a Camila Giorgi a partire da lunedì, strappandole la 26esima posizione (virtuale) nella classifica generale.

In attesa di capire come finirà questo Roland Garros, solo Sloane Stephens (possibile avversaria in semifinale) potrà issarsi davanti all’azzurra, visto che è in piena corsa ed attualmente al 46° posto in virtù dei risultati raggiunti nello Slam. Per la Trevisan un grandissimo traguardo ma il sogno adesso è quello di arrivare fino in fondo.