Roma-Atalanta, le probabili formazioni del match

Continua tra poche ore la settima giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo stadio Olimpico il pubblico potrà assistere a Roma-Atalanta. La penultima partita prima della sosta vedrà affrontarsi due squadre in gran forma. L’Atalanta è attualmente prima in classifica a pari punti (14) con Napoli e Milan; i giallorossi inseguono subito dietro a 13 punti. Questa partita potrebbe cambiare l’ordine di questo piazzamento prima della pausa nazionali.

Nella Roma è molto probabile il rientro di Zaniolo dopo i problemi fisici accusati nelle prime giornate. Situazione opposta per Karsdorp, infortunatosi al menisco e purtroppo indisponibile per la gara. Al posto dell’olandese giocherà Celik.

Grande occasione per il giovanissimo Hojlund in attacco; con Muriel non al meglio e Zapata ancora indisponibile, sarà lui a guidare l’attacco nerazzurro. Situazione simile anche per l’ex granata Ederson, favorito su Pasalic per una maglia da titolare.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Roma-Atalanta.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Viña, Camara, Cristante, Bove, Shomurodov, Volpato, Belotti. Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Karsdorp, Kumbulla, El Shaarawy, Zalewski. Squalificati: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Malinovskyi, Hojlund. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Okoli, Maehle, Boga, Pasalic, Zortea, Ruggeri, Lookman, Muriel. Indisponibili: Palomimo, Djimsiti, Zapata, Zappacosta. Squalificati: -.

ARBITRO: Chiffi

Guardalinee: Vecchi-Mastrodonato

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Paolo

Avar: Carbone

TV: Dazn