Roma, Cristante: “Domani pronto per giocare”

di Michele Mastia

Dopo l’1-0 dell’andata, la Roma di Mourinho prepara la gara di ritorno con il Feyenoord. La vincente approderà in semifinale di Europa League.

Roma: le parole di Cristante

Nonostante il risultato, all’andata è stata una buona prestazione. Si riparte da questa consapevolezza?

“Sì, abbiamo fatto un’ottima partita anche se il risultato è negativo. Sappiamo di dover continuare su quella strada, facendo ancora meglio per portare a casa la partita”.

Ogni anno sembra che devi scivolare nelle gerarchie e invece giochi piu di tutti. Perché sei insostituibile?

“Vado forte, do il meglio che posso dare sempre. Se piaccio all’allenatore mi fanno giocare”.

Come sai dopo la botta?

“Bene bene, domani sono pronto a giocare”

Cosa è cambiato nella Roma?

“Innanzitutto c’è una grande società dietro. Sono arrivato nella fine dell’era Pallotta e si sapeva che ci sarebbe stata una vendita. I Friedkin stanno creando un grande club e hanno preso un grande allenatore, uno dei più importanti in Europa”.

Sul gruppo.

“Ci sono ragazzi che giocano qui da più anni. Siamo stati bravi a far entrare tutti bene nel gruppo”.

Questa squadra è più da scontro secco rispetto al campionato?

“Non credo, è più una questione di rosa. Magari a fine stagione siamo arrivati con tanti infortuni e quando arrivano tutte partite decisive magari inconsapevolmente in alcune si dà qualcosa in più in altre meno. In questo momento siamo tutti e stiamo avendo più continuità in entrambe le competizioni”.

Cosa è cambiato tra te e Matic?

“Più partite si giocano insieme più si riesce a trovare intesa e meccanismi automatici. Ci si trova con più semplicità. E’ una questione di partite giocate insieme”.