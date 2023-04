Morto Federico Salvatore aveva solo 63 anni

di Gaudieri Brunella

Federico Salvatore il noto cantante napoletano autore dell’album “”Azz” e “Il mago di Azz”, è morto quest’oggi dopo un lungo percorso di riabilitazione in seguito ad un’emorragia celebrale del 13 ottobre 2021. A darne la notizia sua moglie Flavia D’Alessio che racconta la sofferenza di questi ultimi mesi.

La speranza che il cantante napoletano originario della storica via di Santa Teresa degli Scalzi a Napoli potesse tornare a casa dalla sua famiglia era ancora viva e che potesse anche riabbracciare le persone che lo amavano. Tutti hanno pregato e sperato nel suo ritorno, ma purtroppo il destino lo ha portato via in un’ ora soltanto.

Domani 20 aprile alle ore 12:30 amici e colleghi di Federico avranno la possibilità di dare un ultimo saluto presso la Basilica di San Ciro a Portici, anche se inizialmente si era pensato ad una cerimonia privata, ma questo sicuramente non sarebbe stato nella volontà del cantautore.

Federico a soli 8 anni aveva iniziato a suonare la chitarra e aveva fatto le sue prime apparizioni a teatro, riadattando testi divertenti sulle musiche di canzoni famose. Quando nel ’94 vinse il concorso “BravoGrazie” riuscì poi a partecipare al Maurizio Costanzo Show e ottenne un grande successo grazie alle sue numerose comparse in tv.