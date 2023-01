Roma, i giallorossi sono Dybala-dipendenti

I giallorossi continuano a macinare punti in questa seconda parte di stagione. Ieri al giro di boa del campionato la Roma è volata in Liguria sul campo non semplice dello Spezia, cercando i tre punti e la zona Champions. Detto fatto, vittoria meritata e altro scalino conquistato da Mourinho e i suoi uomini, che continuano piano piano a trovare la quadra di questa stagione. Basti pensare che i giallorossi non perdono una partita dal Derby con la Lazio, sei giornate fa. Dall’ora solo risultati positivi, ossia tre vittorie e tre pareggi.

Difficile però non pensare che la chiave di questo miglioramento non possa avere un solo nome e cognome. La Joya ormai si è caricata la Roma sulle spalle ed ha alzato vistosamente l’asticella di tutta la compagine. Dal suo gol in Coppa Italia al Genoa è sempre risultato decisivo, come anche ieri sera con due assist. Dybala rappresenta un po’ per la Roma quello che è Leao per il Milan, il giocatore che da solo può indirizzare non solo una partita, ma l’intero proseguo della stagione. Lo 0-2 allo Spezia è solo l’ennesima prova della classe dell’argentino e della sua incredibile indispensabilità. Se grazie a lui poi torna al gol anche Tammy Abraham, allora la Roma può davvero mirare alla Champions League.