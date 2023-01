Napoli fuori dalla Coppa Italia: ai rigori passa la Cremonese

Una serata certamente da dimenticare per i tifosi del Napoli. Agli ottavi di finale di Coppa Italia gli azzurri non vanno oltre i calci di rigore contro una Cremonese coriacea e mai doma. Prima Pickel porta in vantaggio gli ospiti, poi Juan Jesus e Simeone la ribaltano. Afena Gyan all’87’ riaccende le speranze. Ai calci di rigore segnano tutti tranne Lobotka: il Napoli è fuori dalla Coppa Italia. La nuova Cremonese di mister Ballardini affronterà ai quarti di finale da Roma di Mourinho.

Gli azzurri dovranno ricompattarsi al più presto dopo questa amara sconfitta, perché sabato alle 18:00 allo Stadio Arechi li attende una Salernitana col coltello tra i denti. Orfani dell’allenatore Davide Nicola, i granata tenteranno certamente il colpaccio nel derby contro un Napoli che ha un disperato bisogno di rialzare la testa e proseguire il cammino tracciato in Serie A.