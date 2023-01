Salerno: ragazza muore investita in pieno centro

A Salerno si consuma in pieno centro una vera e propria tragedia. Nella serata di oggi a pochi passi dalla Villa Comunale dove una ragazza di 27 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto. La giovane, di nazionalità straniera, stava attraversando in Via Stanislao Lista quando è stata travolta in pieno da una Peugeot 308.

Inutili i soccorsi

Immediatamente le sue condizioni dopo l’impatto sono apparse gravissime. Poco dopo, quando sono giunti sul posto i soccorsi del 118 non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso. Il corpo della 27enne è stato coperto in attesa dell’arrivo del medico legale mentre il traffico veicolare è stato deviato. Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri per i rilievi del caso.