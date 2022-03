Roma-Lazio, un Derby che può dire tanto: le probabili formazioni

La Capitale si ferma alle ore 18 in punto: lo stadio Olimpico (sold-out) diventa il luogo di culto dove si riuniscono i tifosi di fede giallorossa e biancoceleste per il Derby tra Roma-Lazio. Una partita che ha sempre una storia a sé ma può dire molto per gli obiettivi stagionali delle due squadre.

Mou punta al sorpasso su Sarri

Lazio 49 punti, Roma subito dietro a 48 insieme all’Atalanta: in ballo c’è la possibilità del controsorpasso dei giallorossi sui cugini oppure un primo allungo importante dei biancocelesti al 5° posto, provando a rimanere nella scia della Juventus per il sogno proibito della Champions.

Pellegrini e compagni non stanno brillando dal punto di vista del gioco ma sono reduci da 8 risultati utili di fila in campionato (4 vittorie e 4 pari) e dalla qualificazione ai quarti di Conference League acciuffata al 90′ grazie ad Abraham. Nella storia della stracittadina romana, la squadra che sta messa “peggio” tra le due è destinata a vincere il derby di ritorno. Sarà così per la Roma? I giallorossi vogliono anche vendicare la sconfitta per 3-2 dell’andata.

Ma dall’altra parte, la Lazio vive un buon momento di forma: escluso il ko con il Napoli e l’eliminazione contro il Porto, i Sarri-boys stanno risalendo la china nel girone di ritorno e vogliono tirare un altro scherzetto alla Roma. I biancocelesti sono reduci da due vittorie consecutive (1-0 con il Venezia e 3-0 a Cagliari) riuscendo così a sorpassare giallorossi ed Atalanta in un colpo solo, anche se la Dea ha una partita da recuperare.

Mou ritrova Pellegrini, Sarri punta su Pedro

Di seguito le ultime notizie in vista del derby Roma-Lazio:

QUI ROMA – Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini dopo i due giorni di febbre: il Capitano sarà regolarmente dal 1′ in un derby tanto atteso per lui, visto che all’andata non c’era per squalifica. Sarà ancora 3-4-1-2 con la formazione tipo: in difesa c’è il dubbio Kumbulla-Ibanez con il primo leggermente favorito. In mezzo spazio per Cristante con Mkhitaryan mentre sulla fascia sinistra potrebbe toccare ad El Shaaarawy. Davanti non si toccano Zaniolo e Abraham.

QUI LAZIO – Pesante l’assenza per squalifica di Zaccagni in casa biancoceleste: Sarri però non si rammarica e lancia Pedro nel tridente. L’ex con il dente avvelenato punta a ripetersi dopo il gol dell’andata. Assenti anche gli infortunati Radu e Cataldi. Per il tecnico il dubbio è sulla fascia destra: Lazzari o Hysaj? Sembra favorito l’ex-Spal con Marusic che rientra sull’out mancino. Per il resto tutto confermato con Leiva in mezzo ai lati di Milinkovic e Luis Alberto mentre davanti c’è Ciro Immobile.

Le probabili formazioni

Di seguito, le probabili formazioni del derby Roma-Lazio:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. – All. Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. – All. Sarri.