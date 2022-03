Juventus-Salernitana: le probabili formazioni del match

La Juventus, dopo la disfatta contro il Villarreal in Champions League, ospita allo “Stadium”‘ la Salernitana per la trentesima giornata di Serie A. I granata arrivano a Torino da ultimi della classe, con la vittoria che manca dal 9 gennaio quando si imposero sul Verona allo Stadio “Bentegodi”. I bianconeri, invece, in campionato non perdono da quindici giornate, avendo raccolto dieci vittorie e cinque pareggi.

QUI JUVENTUS Allegri dovrà fare a meno di Locatelli, perché il centrocampista è positivo al Covid-19. Dubbi, inoltre, su chi schierare in attacco tra Morata e Vlahovic, visto che entrambi sono diffidati e rischierebbero, dunque, di saltare la successiva gara contro l’Inter. In porta andrà Perin, che farà riposare Szczesny. La difesa sarà a 4, composta da Danilo, De Ligt, Rugani e Pellegrini. In mezzo al campo, a causa delle tante assenze, le uniche soluzioni sono Arthur e Rabiot con Cuadrado e Bernardeschi esterni. In attacco è possibile che torni Dybala dal primo minuto per far coppia con Morata. Attenzione anche a Kean.

QUI SALERNITANA Nicola torna ad avere a disposizione Ribery e Mazzocchi. Inoltre, dopo l’infortunio di inizio settimana, hanno recuperato anche Ederson e Mikael. Davanti a Sepe, dunque, ci sarà la difesa a quattro con Mazzocchi, Fazio, Dragusin e Ranieri. A centrocampo partirà titolare Lassana Coulibaly, affiancato con ogni probabilità da Ederson e Kastanos. Sulla trequarti spazio a Verdi, che giocherà alle spalle di Bonazzoli e Djuric.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ruggeri; L. Coulibaly, Radovanovic; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric.