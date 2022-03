Empoli-Verona: le probabili formazioni del match

Quali saranno le scelte di Andreazzoli e Tudor in vista della partita del Castellani prevista per oggi alle ore 15? Sfida tra proposte di calcio di alta qualità e tra due deluse dello scorso turno di campionato. Per entrambe, infatti, sconfitte arrivate contro rispettivamente Milan e Napoli. Empoli-Verona è la partita della riscossa per entrambe.

I toscani cercano ancora la prima vittoria nel 2022 e sono reduci da 13 partite senza successi. Invece gli scaligeri vogliono proseguire nell’ottimo campionato disputato fin qui.

Le probabili formazioni di Empoli-Verona

QUI EMPOLI – Andreazzoli continua a puntare sul giovanissimo Asllani: sarà ancora lui ad agire da regista della linea a 3 di centrocampo. In difesa Luperto si gioca una maglia da titolare con Ismajli, mentre Parisi dovrebbe partire dall’inizio al posto di Cacace.

QUI VERONA – Scelte obbligate in casa Verona: Tudor deve rinunciare a Ceccherini, Faraoni e Ilic per squalifica. Non saranno della partita anche Miguel Veloso, Depaolo, Lazovic e Lasagna. Spazio per Sutalo nel terzetto difensivo, mentre l’inedita linea a 4 rispolvera Cancellieri sull’out destro, con Bessa e Hongla chiamati a non far rimpiangere la mediana titolare.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Sutalo; Cancellieri, Bessa, Hongla, Tameze; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.