All’Olimpico la Roma affronta il Manchester United nella semifinale di ritorno dell’Europa League. Le probabili formazioni del match

Dopo aver definito la finale di Champions League, tocca all’Europa League, giunta al penultimo atto. Questa sera si giocheranno le semifinali di ritorno, dalle quali usciranno le due finaliste. Mentre il match tra Arsenal e Villareal è ancora aperto, la sfida tra Roma e Manchester United è stata già ampiamente decisa nella gara d’andata, con gli inglesi che si sono imposti per 6-2. I giallorossi, per approdare in finale, dovrebbero vincere almeno 4-0, un’impresa che appare impossibile.

Potrebbe interessarti:

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 21:00, e verrà trasmesso su Sky.

Le probabili formazioni

QUI ROMA- Ancora tanti gli infortunati per Fonseca, che opta nuovamente per la coppia d’attacco Dzeko-Mayoral vista contro la Sampdoria. Dietro, a fare da trequartista, Pellegrini, favorito su Mkhitaryan. A centrocampo spazio alla coppia formata da Villar e Cristante, sulle fasce Karsdorp e Bruno Peres. In difesa rientra dalla squalifica Mancini.

QUI MANCHESTER UNITED- Solskjaer schiera la stessa formazione dell’andata, con Pogba, Rashford e Bruno Fernandes alle spalle di Cavani. A centrocampo Fred e McTominay, in difesa Lindelof e Maguire.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Matic; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer