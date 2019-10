Roma-Milan, le probabili formazioni: Mancini mediano, Leao in attacco

Roma-Milan si sfidano nel match valido per il 9° turno della Serie A. Perotti titolare, rischia Suso; le probabili formazioni del match

Allo Stadio Olimpico, Roma-Milan si sfidano nel match valido per il 9° turno della Serie A. Nell’ultima giornata i giallorossi hanno pareggiato 0-0 in casa della Sampdoria, ed in classifica si trovano al 6° posto con 13 punti.

I rossoneri, nell’esordio di Pioli in panchina, hanno pareggiato 2-2 in casa contro il Lecce, mentre in classifica si trovano appena al 12° posto, con 10 punti, lontani dalle posizioni importanti.

Le probabili formazioni di Roma-Milan