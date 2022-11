Roma, rebus Karsdorp: cosa succede ora?

Un vero e proprio caso da prima pagina, regalato alle testate dallo stesso José Mourinho. Il tecnico giallorosso ha denunciato in conferenza l’atteggiamento indisponente di uno dei suoi e poco ci ha messo la stampa a smascherare Rick Karsdorp.

Un clima di tensione che ha portato lo stesso terzino a lasciare il ritiro giallorosso e raggiungere la famiglia in Olanda prima dell’ultima sfida di campionato.

A cinque giorni dall’inizio della tournée giapponese della Roma, però, il destino del calciatore sembra tutt’altro che definito. Karsdorp, infatti, è atteso nella Capitale domenica, dove dovrebbe tenersi un colloquio con allenatore e società.

Per quanto improbabile appaia ora un reintegro senza scorie nel gruppo squadra, la Roma non sembra ancora intenzionata, almeno per ora, a tenere fuori rosa il giocatore.

La via più ragionevole appare quella del mercato, con i giallorossi consapevoli delle numerose squadre interessate al terzino già da questo gennaio. Niente prestiti, però: se di cessione si tratterà, arriverà solo a titolo definitivo.