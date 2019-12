Roma-Spal 3-1, i giallorossi staccano Cagliari e Atalanta

Primo posticipo del 16° turno della Serie A tra Roma-Spal. I giallorossi vincono 3-1 in rimonta e staccano in classifica Cagliari e Atalanta

Finisce 3-1 il posticipo delle 18 tra Roma-Spal, valido per il 16° turno della Serie A. I giallorossi superano gli emiliani in rimonta e staccano in classifica Cagliari, impegnato domani con la Lazio, e Atalanta.

La partita

Subito Roma pericolosa, con Zaniolo che mette una palla al centro dove Dzeko e Perotti mancano l’appuntamento con il gol. Occasionissima anche per la Spal, con Petagna che va via a Fazio e calcia sul secondo palo trovando la grandissima risposta di Pau Lopez.

Pericoloso anche Dzeko, che da pochi metri calcia a lato. I giallorossi fanno la partita, mentre la Spal si difende con ordine attaccando in contropiede. Al 42° rigore per gli emiliani. Cionek ruba palla a Kolarov che lo stende in area. Dal dischetto Petagna fa 0-1.

Nella ripresa i giallorossi si buttano in avanti, e trovano subito il pareggio con Pellegrini, che da fuori area calcia in porta trovando la deviazione decisiva di Tomovic. Trovato il pareggio, i giallorossi insistono per cercare il gol vittoria, che arriva al 65°. Vicari commette fallo su Dzeko in area, e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Perotti che porta la Roma in vantaggio.

Nel finale i giallorossi trovano anche la terza rete con Mkhitaryan, appena entrato, su assist di Florenzi. Finisce 3-1 per la Roma, che si avvicina alla Lazio. Spal invece sempre più ultima.

